كورونا يضرب "باتمان".. إصابة روبرت باتينسون تؤجل التصوير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، إصابة النجم العالمي روبرت باتينسون، بفيروس كورونا، ما أدى إلى تأجيل تصوير أحدث أفلام "باتمان"، الذي يقوم ببطولته.

وحسبما ذكرت مجلة "هوليوود ريبورتر"، فإن الاختبارات أثبتت إصابة "باتينسون" بالفيروس.

يذكر أن شركة "ورانر براذرز"، المنتجة للفيلم، كانت أعلنت في وقت سابق إصابة أحد أبطال الفيلم بفيروس كورونا، دون الكشف عن اسمه.

وقالت متحدثة باسم الشركة، الخميس، إن أحد أفراد طاقم الإنتاج ثبتت إصابته بالفيروس وهو الآن في الحجر الصحي، وتم تعليق التصوير مؤقتا.



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وبدأ إنتاج فيلم "باتمان" في يناير/ كانون الثاني الماضي في بريطانيا بقيادة المخرج الأمريكي مات ريفز، لكنه توقف في منتصف مارس/ آذار بسبب جائحة فيروس كورونا.



ولم يجر منذ ذلك الحين استئناف التصوير في استوديو ليفيزدين، بالقرب من لندن، إلا هذا الأسبوع.

وإلى جانب باتينسون بطل فيلم "توايلايت"، يشارك في هذا الفيلم زوي كرافيتز وبول دانو وكولين فاريل وأندي سيركيس، ومن المقرر أن يجري عرضه في دور السينما في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.