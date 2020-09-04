شكرا لقرائتكم شاهد.. ياسمين صبري ترد على جدل السيارة بصورة منها! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فيما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بهدية رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة لزوجته الفنانة ياسمين صبري وهي عبارة عن سيارة "رولز رويس" فاخرة، علّقت صبري منهية الجدل بأن نشرت صورتها مع ابتسامة خفيفة.

واللافت في الأمر أن صبري نشرت صورتها وهي تقود السيارة المذكورة نفسها.

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بدورها، ذكرت الإدارة العامة للجمارك المصرية في بيان لها، الأحد، أن السيارة معفاة من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية، وبالتالي أصبحت السيارة معفية من ضريبة الوارد بالكامل.

كما أوضحت أنه تم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2020 باسم "ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري"، ومشمولة طبقا للمعاينة سيارة ماركة "رولز رويس داون"، موديل عام 2020، السعة اللترية 5600 (12) سلندر، منشأ إنجلترا، الشحن من ميناء ليماسول قبرص، وتم قبول القيمة بمبلغ 6113545 جنيه، كما تم وضع البند الجمركي 8703249090.

يشار إلى أن الفنانة المصرية ياسمين صبري كانت تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في إبريل/ نيسان الماضي.