شكرا لقرائتكم هالة صدقى تنشر صورة لتوأمها.. "زي المدرسة مع البيجاما" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورة لتوأمها - ابنتها وابنها، وهما يرتديان ملابس المدرسة، معلقة مازحة :"أول يوم مدرسة.. لبس المدرسة من فوق والبيجاما من تحت.. الله يخرب بيت الكورونا".

وظهر في الصورة التي نشرتها هالة صدقي، ابناها وهما يرتديان قميص المدرسة، لكنهما كانا يرتديان في الأسفل البيجاما.

وقبل أيام، كانت هالة صدقي تقدمت بمذكرة إلى النائب العام، ضد أحد المحامين، ظهر في مقطع فيديو ووجه خلاله اتهامات لها بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي، وحديثه عن رفع دعوى إنكار نسب ضدها.

وردت هالة صدقي على قضية إنكار النسب التي رفعها زوجها، على فيسبوك قائلة: "لما أب يتخلي عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي وفي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم وفي الآخر يرفض يطلق، منتظر الثمن".

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وكتبت في منشور آخر: "طيب ربنا يعمل أيه تاني للبشر علشان تتعظ، زلازل وبيحصل انفجارات في ثانية وحال ناس بيتقلب في ثانية، كورونا وفيروس يظهر ويموت آلاف من البشر ويغير حال العالم كله برضه في ثانية، وبرضه الناس لا تتعظ ولا بتفهم الرسائل، بجد ربنا يعمل أيه مع نوعيه البشر دي".

كما حذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة، سواء عن طريق أخبار صحافية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

هالة صدقي

وأضافت هالة صدقي: يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه للأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه.

وكانت هالة صدقي قد أنجبت من زوجها سامح سامي، طفلين توأم، يبلغان من العمر الآن 10 سنوات.