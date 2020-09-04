كريم محسن يعلن تفاصيل عودة حاتم فهمى إلى الغناء بعد فترة غياب

يستعد المطرب حاتم فهمي لطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يعود به إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة، وأعرب الفنان كريم محسن عن سعادته بعودة حاتم فهمي إلى جمهوره بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يمتلك خامة صوتية مميزة.

وقال كريم محسن، إنه يتعاون مع حاتم فهمي في تلحين إحدى الأغنيات بألبومه الجديد، مشيرًا إلى أن الأغنية ستكون مختلفة وجديدة.

ويتعاون حاتم فهمي في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث يتعاون مع عدد من الشعراء، منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمر الشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني، ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين أحمد حسين وهاني يعقوب وكريم عبدالوهاب ومينا ومحمد عبدالسلام ووليد شراقي ومحمد رامي.

وطرح حاتم فهمي أغنية جديدة تحمل اسم "شفت" من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، وإخراج عمر الشربيني.

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