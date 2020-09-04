أحلام تهنئ عايض يوسف بعقد قرانه: ولدي الغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، الفنان السعودي عايض يوسف، بعقد قرانه على الإعلامية السعودية هبة حسين، الأربعاء الماضي.

وعبر حسابها بـ"تويتر"، نشرت أحلام صورة للعروسين، وعلقت: "يا ليل يا جامع على الود قلبين، ألف مبروك أمي ولدي عايض الغالي لك ولعروستك هبه ألف مبروك ربي يبارك لكم ويبارك عليكم ويجمعكم ولا يفرقكم ويبارك لكم جعله زواج السعادة".

عايض يوسف من مواليد 1995، ويعتبر من مشاهير السوشيال ميديا، إذ اقتحم عالم الشهرة عام 2015، عندما أطلق أغنيته "نسيتني" عبر موقع إنستجرام.

كما طرح خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية هي "عايض 2016"، "تلخبط"، "ثمان آلام"، و"بالموت جاء"، كذلك طرح عددا من الأغاني المنفردة.