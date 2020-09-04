صورة| ابنة رجاء الجداوي تكشف عن مهر والدتها.. وسوسن بدر تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن المهر الذي حصلت عليه والدتها عند زواجها، وذلك عبر الصفحة الشخصية لرجاء، على موقع "إنستجرام".

أميرة نشرت صورة 25 قرشًا، وعلقت "مهر مامي- أحلى قصص الحب".

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وعلقت الفنانة بدرية طلبة، مبدية إعجابها بما نشرته أميرة، وكتبت "الله"، فيما كتبت الفنانة الكبيرة سوسن بدر "يا قلبي.. الله يرحمهم وبإذن الله يجمعهم تاني حبهم لبعض ودعواتك ليهم".

جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ويُعرض لها حاليًا فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد، والفنانة أمينة خليل، تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.