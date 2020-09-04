4 نجوم نفوا ارتباطهم مؤخرًا.. بينهم فنانة خُطبت بعدها بأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

خرج الفنان أحمد فلوكس، ينفي شائعة عودته لوالدة ابنه "سيف"، بعد سلسلة من الشائعات التي انطلقت مؤخرًا حول ارتباطه بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي وأخرى حول عودته لزوجته الأولى، وقال "فلوكس": الزواج إشهار إن شاء الله لو اتجوزت هعلن، أنا حاليًا متجوز شغلي ومستقبلي.

أحمد فلوكس لم يكن أول الفنانين الذين حرصوا على نفي ارتباطهم في الآونة الأخيرة، بل سبقه آخرون نستعرضهم في السطور التالية:

أنغام

الفنانة أنغام، خرجت منذ يومين لتنفي شائعة وقوعها في قصة حب جديدة عقب انفصالها عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وانتشرت الشائعة بسبب أغنيتها الأخيرة "بحبك وبرتاحلك".

وأعربت عن استيائها من الأخبار التي تتداول حول حياتها الخاصة، ومن خلال مداخلة مع برنامج ET بالعربي، قالت أنغام: "مفيش شخص معين (أقوله بحبك وبرتاحلك) مفيش شخص معين خالص، ولكن هو تعبير لطيف إنك تقوله لشخص لطيف فيه كل الصفات".

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وتابعت "في كلام كتير أوي عن حياتي الشخصية، ومبقاش عاجبني، لكن متجاهلاه، في الحقيقة إنه صفر كل حاجة وفي نفس الوقت مستفز جدًا، ولو عندي حاجة عايزة أقولها هقولها، لو مش عايزة مش هقولها، والتطفل والفضول بقى أحد أهم صفات الناس ومبقاش في حل عندي غير الصمت".

أصالة

أما الفنانة السورية أصالة، فنفت أيضًا شائعات خطوبتها التي انطلقت مؤخرًا، وقالت من خلال برنامج ET بالعربي، إن الارتباط من الأمور الجميلة وخاصة فى حالة توافق الزوجين سويا لكن هذا الأمر صعب كتير، اليوم قلبي موجوع ومقهور، وغير صحي خاصة بعد علاقة استمرت 14 عاما لكن هذا لا يعنى إني ارتبط بهذه السرعة، الخاتم الذي ارتديه قررت أن اشتريه لنفسي وليس لمناسبة معينة والخاتم عبارة عن قلوب محطمة".

نيللي كريم

الفنانة نيللي كريم أثارت جدلًا واسعًا حول ارتباطها بعد نشرها صورة لها تمسك بيد أحد الأشخاص دون أن تكشف هويته، ما أثار تساؤلات جمهورها ومحبيها، فخرجت لتنفي ارتباطها، وبعد أسبوع قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها تربطها قصة حب مع رجل الأعمال عمر إسلام، موضحة: "أعيش معه فترة خطوبة، وانتظر انتهاء أزمة كورونا للاحتفال بالزواج.