مؤلفا "صباحية مباركة" يكشفان لـ"الخليج 365" كواليس تعاونهما مع علي ربيع وأوس أوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان أشرف عبدالباقي، تقديم مسرحية "صباحية مباركة" التي يخرجها، ويقوم ببطولتها الفنان علي ربيع والفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، وشارك في كتابتها الفنان أحمد عبدالوهاب والفنان كريم سامي "كيمز".

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قال مؤلفا العمل عبدالوهاب وكيمز: "علاقتنا مع أستاذ أشرف بدأت، عندما كتبنا الموسم الخامس والسادس، آخر موسمين في مسرح مصر، وده كان أول تعاون معه، وكنا نعرف قبلها علي ربيع وأوس اوس وكريم عفيفي من مركز الإبداع الفني، قبل ما يكونوا في مسرح مصر، ورشحونا لكتابة المسرحيات".

وتابعا "بعد انتهاء عروض مسرح مصر، أستاذ اشرف فكر إنه عايز يعمل مسرح بالشكل المعتاد الطويل مختلف عن مسرح مصر مش سكتشات طويلة لها قصة وموضوعة زي المسرحيات اللي متعودين عليها زمان

ومش هتكون بالمجموعة كلها

بدأ بتجربة علي ربيع واوس أوس وسألنا هل هتعرفوا تعملوا مسرحية مختلفة عن مسرح مصر، قلناله نعرف وبدأنا نحط أفكار وعملنا جلسات عمل مع أستاذ أشرف وعلي ربيع وأوس وأوس لحد ما وصلنا لفكرة المسرحية وكتبناها وبتتقدم حاليًا".

مسرحية "صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، محمد أسامة (أوس أوس)، سليمان عيد، أحمد سلطان، طاهر أبو ليلة، حسام داغر، وإخراج أشرف عبدالباقي وتأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي (كيمز).