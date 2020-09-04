ميسي يرفض تكرار سيناريو نيمار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 9 دقائق

قالت صحيفة ”ماركا“ إن ميسي أصبح يفكر جديا في البقاء مع برشلونة والاستمرار لموسم جديد، بعد أن كان مصمما على الرحيل مجانا الصيف الحالي، معتبرة أن سبب تراجعه عن الرحيل هو موقف الإدارة غير المرن في بيعه، حيث إن الخيار الوحيد المتبقي أمام ميسي الذهاب للمحكمة لفسخ عقده.

وأوضحت أن ميسي لا يفضل هذا الأمر، كما أن الأندية التي تسعى للتعاقد معه لا تفضل هذه الطريقة، ولا تريد المخاطرة بضمه مع توقعات بإصدار أحكام في المستقبل، نظرا لأنه يوجد شرط جزائي في عقده بقيمة 700 مليون يورو.

وأوضحت ”ماركا“ أن ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، لا يريد الرحيل عن برشلونة بشكل سيئ، وتكرار ما فعله زميله البرازيلي نيمار صيف 2017 عندما غادر لباريس سان جيرمان.

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وأكملت ”ميسي لا يريد أن يرحل بهذه الطريقة عن برشلونة الذي قضى فيه حياته، ويريد الرحيل باتفاق مع الإدارة ودون مشاكل“.

وتقدم ميسي بطلب لإدارة برشلونة للسماح له الرحيل مجانا عن الفريق الذي لعب له 20 عاما، غير أن الإدارة ترفض بيعه بأقل من قيمة فسخ العقد وهي 700 مليون يورو. كما غاب عن فحوصات برشلونة للكشف عن فيروس كورونا، كما غاب عن تدريبات يومي الأحد والثلاثاء.

واعترف خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أن نجله يفكر في الاستمرار هذا الموسم مع الفريق الكتالوني حتى نهاية عقده.