تراند اليوم : فنانة تعلن الاعتزال وتفضح فناناً حاول معاشرتها .. لن تصدق من يكون !

أعلنت الفنانة الكويتية الشهيرة “بيبي أحمد”، عن اعتزالها الفن العام الماضي، بسبب تحررشات جنسية تعرضت لها من قبل فنان معروف- تحفظت على ذكر اسمه.

وأكدت الفنانة الكويتية، أنها رفضت هذه التحرشات الجنسية، وقررت الاعتزال على الفور، مشيرة الى أنه لم يدر في بالها على الإطلاق، أن تتعرض لموقف من هذا النوع . وقالت في مقابلة صحفية إنها كممثلة شابة كانت تراودها الكثير من التطلعات والطموحات الفنية، لكن أحلامها ذهبت أدراج الرياح .

في سياق متصل، أعلنت الفنانة والفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، اعتزالها السوشيال ميديا، بسبب ضغوط من زوجها. وظهرت الكندري خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية ”ستوري“ بحسابها الشخصي بموقع ”إنستجرام“، وهي تبكي قائلة: ” إنها قررت الاعتزال بسبب إجبار زوجها أحمد العنزي على هذا القرار”.

وكانت النيابة العامة في دولة الكويت، قد أخلت سبيل الفاشينيستا سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي بكفالة 500 دينار، في نهاية شهر يناير الماضي، وذلك بعد القبض عليهما على خلفية اتهامهما بمخالفة الآداب العام.