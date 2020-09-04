رامي جمال يعد جمهوره بطرح أغنية مبهجة

متابعة بتجـــــــــــــرد: يواصل الفنان المصري رامي جمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، الذي لم يتحدد اسمه بعد، داخل إحدى استوديوهات الصوت في القاهرة.

ويعتزم جمال طرح أغنية من الألبوم خلال الأيام المقبلة، ولكنه لم يستقر بعد عليها بعد انتهائه من تسجيل 4 أغنيات إلى الآن.

ووعد جمال جمهوره بطرح أغنية مبهجة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ساعات من إجرائه استطلاعاً لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر ليختاروا أغنية رومانسية أو درامية أو أخرى مبهجة لطرحها خلال أيام.

وكتب: «طيب أنا خلصت 4 أغاني ومحتار وهاخد رأيكم أنزل غنوة حب ولا غنوة دراما ولا غنوة موضوع عام ولا غنوة مبهجة وبترقص وبتفرح وبتزقطط وبتنطط.. والله هسمع كلامكم لو الرأي الجماعي كان على حاجة بوضوح».

وبعد ساعات من استطلاع الرأي، كتب الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلاً: «التصويت خلص والإجماع طلع على غنوة مبهجة.. استنوا مفاجأة خلال 10 أيام إن شاء الله».