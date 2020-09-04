ميس حمدان: “اصحى صحصح” كلمات جريئة بإيقاع راقص

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة الأردنية ميس حمدان عن تضمن أغنيتها الجديدة «اصحى صحصح» كلمات جريئة مُقدمة في أجواء راقصة، بحسب قولها. وقالت حمدان في تصريحات صحفية لها، إنها ستطرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، مضيفة أنها تُعد ثاني تجاربها في الغناء باللهجة الخليجية، وذلك بعد تقديمها لأغنية «ما أريده» قبل 5 أعوام. «اصحي صحصح» من كلمات أسامة السليمي وألحان محمد البدر وتوزيع أحمد العسال.

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