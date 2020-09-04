بالفيديو – دانييل كريج يتألق في تريلر No Time To Die

متابعة بتجــــــــــــرد: يحاول الممثل البريطاني دانييل كريج أن يثبت أن «ختامه مسك» في الفيلم الترويجي أو التريلر لفيلمه المرتقب No Time To Die أو لا وقت للموت، الذي طرح على شاشات السينما يوم الخميس والذي سيتقاعد بعده عن أدوار العميل السري الشهير 007.

ويبدو كريج وكأنه يتأمل حاله مكتئباً وهو يتعامل مع الشرير سافين، الذي يصوره رامي مالك «المصري الأصل»، الذي قيل للمشاهدين إنه يلفق خطة يمكن أن تقتل الملايين من البشر.

ويفتتح الفيلم الدعائي بالعميل الشهير 007 وهو ينجو بأعجوبة من حادث سيارة، قبل أن يباشر أخطر مهماته حتى الآن.

ولا يكتفي الفيلم بشرير واحد، فيورد لقطة لبلوفيلد الذي يلعب دوره كريستوف ولتز، وهو جالس في قفص داخل زنزانة، مخاطباً العميل السري «جيمس، القدر جمعنا مرة أخرى للعمل معاً، والآن عدوك هو عدوي».

ويجد جيمس بوند مساعدة أخرى من الحسناء مادلين سوان أو ليو سيدو التي تخبره بأن الشرير سوفين يسعى إلى الانتقام منها، مما يشير إلى أن حياتها ستكون في خطر إذا تحققت خططه.

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كما يتعرف المشاهدون على حسناء أخرى هي عميلة المخابرات المركزية الأمريكية بالوما «أنا دي أرماس» التي يقابلها بوند في سنتياغو.

يبدو أن سافين متشابه مع بوند في الخطورة والذكاء والتلاعب بالكلمات رغم صراعهما حيث يقول بشكل مخيف: «جيمس بوند، كلانا يقضي على الناس لمحاولة جعل العالم مكاناً أفضل. أريد فقط أن أكون أكثر تنظيماً…

ويزيد الفيديو الموقف إثارة عندما يتردد صوت يقول: «في نوفمبر، تبدأ المهمة التي تغير كل شيء».

ومن المقرر عرض الفيلم في بريطانيا في 12 نوفمبر، وفي الولايات المتحدة الأمريكية في 20 نوفمبر المقبل.