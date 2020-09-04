كارمن سليمان تحتفل بملايين “لينا رقصة”

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق كليب “لينا رقصة” للنجمة المصرية كارمن سليمان أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد 3 أسابيع على طرحه عبر موقع “يوتيوب”.

وتحصد الأغنية رواجًا ملحوظًا منذ طرحها حيث تحتل المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور بعدد من البلدان العربية.

واحتفلت كارمن سليمان بنجاح الأغنية مع جمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فدوّنت: “٣ مليون بحبكوا.. شكرًا لكم”.

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الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي وطرحتها كارمن سليمان في قالب غنائي إيقاعي، وهي من إنتاج زوجها الفنان المصري مصطفى جاد.

وكانت كارمن سليمان قد أطلقت تحد جديد عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، يعود لأغنية “لينا رقصة”، ويتضمن حركات الرقصة في الكليب التي قامت هي بتأليفها.