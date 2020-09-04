وعد تطرح ألبومها الجديد لعام 2020

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة السعودية وعد ألبومها الجديد بعنوان “وعد 2020” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
يتضمن الألبوم 7 أغنيات تعاونت من خلالها وعد مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين، وهي: “عايزني أرجع”، “أهان المشاعر”، “وعد عليك”، “أبشرك”، “أفكر صح”، “إذا من جد” و”أحبك أكثر”.
جدير ذكره أن شركة “روتانا” كانت قد شنّت حملة دعائية واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي سبقت طرح الألبوم.
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