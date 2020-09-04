سلمى حايك: فخورة بسنوات عمري الـ54 ولم أندم على شيء

متابعة بتجـــــــــــــرد: أكدت الممثلة المكسيكية سلمى حايك أنها فخورة بكل سنوات عمرها الـ54، ولم تندم أبداً على عمل أقدمت عليه، منوهة بأنها حاولت واجتهدت ولم تستسلم لأية عقبات أو يأس.

وأوضحت أنها تعيش أسعد أيام حياتها مع زوجها رجل الأعمال فرانسوا هنير بينو، وابنتها فالنتينا بالوما، وهي في إجازتها الحالية في اليونان، مقدمة الشكر لمعجبيها الذين أسسوا حساباً على إنستغرام خصيصاً لتلك المناسبة السعيدة، مؤكدة أنها أجمل هدية.

وحرص أصدقاء حايك من النجوم على تهنئتها على الحساب الجديد ومن أبرزهم كيت هيدسون وأورلاندو بلوم.

Advertisements

وأشارت حايك إلى أنها كانت تبالغ في انتقاد نفسها من قبل، ولكنها الآن تدرك أنها حاولت بأمانة أن تسعد نفسها وتنجح، منوهة بأنها حاولت أن تمارس الرياضة في منزلها بلندن أثناء الحجر الصحي، ولكنها وجدت أنها تزيد الضغوط على نفسها، لذلك حاولت أن تجد الجمال والسكينة في اللحظات البسيطة التي تقضيها مع أسرتها.

من جانب آخر، تستعد النجمة المكسيكية للبدء في تصوير فيلمين تعاقدت على بطولتهما، الأول هو The Eternals أو الأبدية، والثاني فيلم الإثارة والجريمة The Hitman’s Wife’s Bodyguard أو الحارس الشخصي لزوجة القاتل، المقرر عرضهما في العام المقبل.

ويدور فيلم «الأبدية» في أجواء فانتازية حول كائنات فضائية خالدة تعيش سراً في الأرض منذ 7 آلاف عام، وتحاول أن تحمي الإنسانية من الشياطين والأشرار.