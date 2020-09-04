راشد الفارس يقدم عملًا وطنيًا سعوديًا جديدًا

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهى المطرب السعودي راشد الفارس، من تسجيل أغنية وطنية جديدة، أمس في الرياض، سيتم طرحها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة في الـ23 من سبتمبر الجاري.

ويشارك الفارس خلال السنوات الماضية بصفة مستمرة في الاحتفاء بهذه الذكرى الغالية على السعوديين، سواء بتقديم أغنيات وطنية جديدة، أو المشاركة بالغناء في حفلات وأوبريتات في اليوم الوطني، حيث يعبر عن سعادته وفخره بالغناء والمشاركة في هذه المناسبة.

وقدم الفنان راشد الفارس، مؤخراً، أغنية وطنية جديدة بعنوان «للعزم سيرة» تتحدث عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي من كلمات الجادل وألحان سهم، وتوزيع خالد عز.