أميمة طالب تطرح أحدث أغنياتها “يعوضني عن سنيني”

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة التونسية أميمة طالب أحدث أغنياتها “يعوضني عن سنيني” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وصدرت الأغنية أمس الخمس عبر تطبيق “ديزر” وقناة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”. الأغنية من كلمات قوس، ألحان وليد فهد وتوزيع إسلام مرغني. جدير ذكره أن أميمة طالب كانت قد طرحت مطلع الصيف الحالي أغنية “يا سيدي” وحققت أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على “يوتيوب”. كلمات الأغنية: بعد ماكانت عيونك.. تدل الدرب لعيوني..بديت إتضيّع العنوان.. بعد ماكانت إيدينك.. تموت براحة يديني..بدى هجرك عليّ يبان.. حبيبي الأول الدايم.. ترى منت بمثل دايم.. عسى الرحمن والدايم.. يداوي علةٍ فيني.. انا ماعدت انا قادر.. اداري جرحي ياقادر.. عسى الرحمن والقادر.. Advertisements يعوضني عن سنيني.. بقايا عمري وأيامي.. بعد مارحت عن عيني..تخيّل صايره أحلى.. ولا حتى في أحلامي.. أمانه لا يجي طيفك..أنا من جد ابي أسلى.. حبيبي الأول الدايم.. ترى منت بمثل دايم.. عسى الرحمن والدايم.. يداوي علةٍ فيني.. انا ماعدت انا قادر.. اداري جرحي ياقادر.. عسى الرحمن والقادر.. يعوضني عن سنيني..

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