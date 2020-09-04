“ويلي منه”.. جديد معن برغوث

متابعة بتجـــــــــــرد: أصدر الفنان السوري معن برغوث أغنية جديدة بعنوان “ويلي منه” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.
الأغنية كلمات الحياه، لحن أركان وتوزيع رامسين جورج وتولى معن برغوث إنتاجها على نفقته الخاصة.
وفور طرحها طلب معن برغوث من محبّيه أن يشاركوه أرائهم بالأغنية فكتب عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: “ويلي منه، اغنيتي الجديدة صارت على يوتيوب، أنغامي، سبوتيفاي وديزر روحو سمعوها واكتبولي كومنت شو رأيكم”.
جدير ذكره أن معن برغوث عُرف في بداياته الفنية بأغنية “هلا بالخميس” وحقق من خلالها شهرة واسعة في الخليج والوطن العربي.
كلمات الأغنية:
ويلي ويلي ويلي .. منه
ما تغض عيني .. عنه
مخطوف عقلي .. وكنه
في وسط قلبي طاح
أنا مني مني خذاني
معقولة يعني نساني
أناني قالو أناني
ولا صدقت الجراح
أيا قلبي قلبي يا قلبي
ملعوب فيني وربي
منهو الي جابه لدربي
ولاني بعده مرتاح
مشتاق أشوفه .. ولكن
دورته كل .. الأماكن
علموني وينه .. ساكن
أجيبه وين ما راح
أنا مني مني خذاني
معقولة يعني نساني
أناني قالو أناني
ولا صدقت الجراح
أيا قلبي قلبي يا قلبي
ملعوب فيني وربي
منهو الي جابه لدربي
ولاني بعده مرتاح
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