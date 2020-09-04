توفيق عبد الحميد يردّ على اتهامات استعطافه للجمهور بتغريدات مؤثّرة

نفى الفنان توفيق عبد الحميد التويتة المنتسبة له والتي انتشرت انتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن استعطافه للجمهور بعد ما علق أحدهم بـ"محدش فاكرك"، وأكد أنه ليس لديه حساب على موقع التغريدات "تويتر"، ولكنه لديه حساب واحد فقط لا غير على "فيس بوك" غير مفعل، ولا يستخدمه ولا يحتوي الحساب على اي شخص، وأنه لا ليس متفاعل ولا يكتب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على جملة "محدش فكرك" على أنه أمر طبيعي وذلك بسبب عدم تقديمه أعمال فنية منذ فترة ولهذا قد يتذكره البعض وقد لا يتذكره البعض ايضا.

وأضاف بأنه في جميع الأحوال فأنه لن يذهب لاستعطاف الناس واضاف "انا اُطلب ولا اطلُب"، واشار إلى أن هناك أيضا تويتة منتشرة عن موعد خاطئ ليوم ميلاده وهو ٢٥ أغسطس، على أنه ولد في يوم ١٨ سبتمبر

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