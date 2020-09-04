شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق لكتابة "نسل الأغراب" لـ كرارة والسقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اطمئنانه على بدء تصوير مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، دخل المخرج محمد سامى معسكراً مغلقاً لكتابة مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، الذى يقوم ببطولته النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، المقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، من تأليف واخراجه، وتقوم على انتاجه شركة سينرجى.

ويعكف سامى على الكتابة حالياً داخل أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر، ليصب تركيزه على السيناريو والحوار، خاصة أن المسلسل ملىء بالأحداث، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونه التنافسى .

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محمد سامى تعاقد مؤخراً على إخراج فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى، ومن المقرر أن يبدء تصويره الفترة المقبل، وتحديداً قبل بدء تصوير مسلسل "نسل الاغراب"، حيث وضع قائمة باسماء الممثلين للتعاقد معهم الفترة المقبلة.

محمد سامى قدم آخر أعماله بمسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان، وشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، سلوى عثمان، ريم سامى، ادوارد، وعدد كبير من الفنانين، إنتاج سينرجى.