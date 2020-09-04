تعرف على مواعيد عرض "الوجه الآخر" على CBC

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض قناة CBC بداية من يوم السبت المُقبل، المسلسل الجديد "الوجه الآخر"، حصريًا على شاشتها، إذ يُعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المسلسل من بطولة ماجد المصري ونسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

تدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال يجسده ماجد المصري يتزوج من نسرين طافش ويعملان في شركة والدها، ثم تتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.