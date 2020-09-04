عمرو عبدالجليل يعلن عن حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد تأكيده أكثر من مرة، أن هناك من ينتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي، قرر الفنان عمرو عبدالجليل، تدشين حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلان عنها.
عمرو نشر مقطع فيديو على الصفحات الرسمية بعدما تعرض لعدة مشاكل بسبب الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه.
وقال عبدالجليل في بيان صحفي، إنه أصبح يمتلك حسابات حقيقية الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا أنه لم يكن يمتلك من قبل حسابات على أي منها، وأن ما كان يتم تداوله من تصريحات على لسانه عارية تماما من الصحة.
وأكد عبد الجليل، أنه أصبح يمتلك الحسابات على "فيسبوك وإنستجرام وتويتر"، بعدما كان قد ابتعد عن هذه المواقع لعدم رغبته في التواجد عليها، إلا أنه قام بتدشينها بعدما وجد العديد من الصفحات المجهولة التي تزج باسمه في أمور غير صحيحة.
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