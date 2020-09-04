صورة| آسر ياسين رفقة والدته: الواحد من غير دُعا أمه متعري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان آسر ياسين، على مشاركة جمهوره عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة جديدة له رفقة والدته.

وغرد "آسر"، حول الصورة قائلًا: "حقيقة الواحد من غير دُعا أمه بيحس أنه متعري".

وعرض لآسر ياسين فيلم "صاحب المقام"، في عيد الأضحى عبر منصة شاهد VIP، بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبدالغفور، وبيومي فؤاد، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

كما عُرض له مسلسل "بـ100 وش"، في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة نيللي كريم، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، زينب غريب، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.