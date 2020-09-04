شكرا لقرائتكم خبر عن "شفتو القمر" و"الحب" أحدث أغانى محمد نور بألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب محمد نور أغنيتن جديدتين فى ألبوم الجديد، الأولى "شفتو القمر"، من ألحانه، وكلمات أحمد علاء الدين، وتوزيع الموسيقى محمد شفيق، والثانية "الحب" وهى من ألحانه، وكلمات أحمد علاء الدين، وتوزيع محمد شفيق، وجتيار شريف فهمى.

من ناحية أخرى طرح محمد نور مؤخرا أحدث كليباته "جانى فى ملعبى" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة، وتقول الأغنية "جانى فى ملعبى .. جميل ونبي.. عينه فضحاه.. ويدارى لى بقى قمر من السما لوحة مجسمة".

كما طرح أحدث أغانيه، التى قام بتلحينها، ومن كلمات الفنان أحمد السقا فى أولى تجاربه الاحترافية فى كتابة الأغانى وتوزيع محمد علام، "مالك يا ترى" وتخطت الأغنية نسب مشاهدة عالية.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".