شكرا لقرائتكم خبر عن ندى موسى تحت قيادة هشام سليم فى "هجمة مرتدة" لـ أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الفنانة ندى موسى تحت قيادة النجم هشام سليم بالمخابرات خلال أحداث مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجم أحمد عز، حيث تواصل تصوير مشاهدها فى الديكور الخاص بها، والعمل من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج سينرجى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى دراما رمضان المقبل.

مسلسل "هجمة مرتدة" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله، ونضالالشافعى محمود البزاوى، الشاب خالد أنور، محمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وماجدة زكى وهاجر الشرنوبي، وهناك مجموعة كبيرة من الشباب، والمسلسل من الأعمال يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

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وفى سياق آخر تصور ندى حالياً مشاهدها فى مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصرى والذى انطلق تصويره الأسبوعالماضى، ويشارك فى بطولته نسرين طافش، هبة الاباصيرى، محمد على رزق، دنيا المصرى، أحمد خليل، حنان سليمان، والمسلسل قصة ماجد المصرى، سيناريو وحوار فداء الشندويلى، إخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى.