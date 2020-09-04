أكثر من إطلالة.. هبة مجدي تبهر جمهورها بصورها الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: تألقت الفنانة هبة مجدي، في أحدث صورها، إذ شاركت جمهورها مجموعة جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت "هبة"، في الصور بأكثر من إطلالة، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر الموقع. من ناحية أخرى، شاركت هبة مجدي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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