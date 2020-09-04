كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد يتبادلان عبارات المحبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​ جمهوره عبر تويتر، صورة تجمعه بالفنان راشد الماجد​ وعلق عليها برسالة محبة تقدير ومحبة.

وعلق عبد المجيد بعبارات الألفة والمودة قائلا"أنا والحب وراشد"، ليعود الأخير فيعلق عليها قائلاً :"وانت الحب يا بوعبدالله. عشرة عمر وسنين، تكفي توسط لي عند الشاعر تركي ابغى اغنية حلوة زي ماكان هذا الحب".

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وعبّر العديد من المتابعين عن سعادتهم وحماسهم لهذه المحبة التي تجمع الفنانين الصديقين وانتظارهم لجديد راشد الماجد أيضاً.

وكان عبد المجيد عبد الله أطلق أغنية جديدة مؤخراً بعنوان :"ما كان هذا حب" التي حققت نجاحاً كبيراً، من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي، ويقول مطلع الأغنية: «أجل ما كان هذا حب.. أجل كله تهيالي.. أجل كل الحقيقة كذب قصة عشتها لحالي».

أما راشد الماجد فقد انتهى من تشجيل أغلب أغنيات ألبومه الجديد وكانت آخر أغنية طرحها هي "سلامتك" من كلمات أنور المشيري، وألحان سايد، وتوزيع محمد صلاح، ومكس وماستر جاسم محمد.