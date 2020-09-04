شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام سالوسة مع محمد رجب فى "ضربة معلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة أنعام سالوسة لقائمة أبطال مسلسل محمد رجب الجديد "ضربة معلم"، وتعاقدت على العمل بشكل رسمى،الأيام الماضية ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تواصل الجهة المنتجة للمسلسل فى تعاقدات باقى النجوم، استعداداً لمعاينة الديكورات وانطلاق التصوير، والعمل من من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وكان أول المنضمين النجم رياض الخولى.

وحقق الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح نجاحاً كبيراً فى مسلسل "الأخ الكبير" هذا العام وحظى بتفاعل جماهيرى كبير مع أحداثه، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رنداالبحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

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وظهر محمد رجب كضيف شرف مؤخراً فى الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"مع أمير كرارة فى شهر رمضان الماضى، وقدم دور أحد الضباط المكلفين باستلام الإرهابى هشام عشماوى من المطار بعد القبض عليه فى ليبيا، والعمل حقق نجاحاً كبيراً فىرمضان، وهو تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن "ضربة معلم" هو التجربة الثانية للمخرج اسماعيل فاروق فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "الأخ الكبير"، حيث قدمالعديد من الأفلام خلال السنوات الماضية منها "اللى اختشوا ماتوا" و"الخلبوص" و"النبطشى" و"القشاش" و"عبده موته" و"حصل خير".

وكان أخر ظهور للنجمة أنعام سالوسة فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل " الفتوة" مع النجم ياسر جلال وحقق نجاحاًجماهيرياَ، وشارك في بطولته كل من الفنان أحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، ومى عمر، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى إنتاج سينرجى.