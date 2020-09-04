“تعلقنا ببعض بطريقة دافية وسحرية”.. هيفاء وهبي توجه رسالة وداع لفريق “أسود فاتح”

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من تصوير مسلسلها الجديد “أسود فاتح” أمس الخميس في لبنان.

واحتفلت هيفاء وهبي مع طاقم العمل بانتهاء التصوير، بعد أشهر من التصوير الذي عاد خلال الأسابيع الماضية بعد أزمة كورونا وحادث تفجير مرفأ بيروت.

ووجهت هيفاء وهبي رسالة وداع لأسرة عمل مسلسلها الجديد، بعد الانتهاء من تصوير المشهد الأخير بالعمل.

ونشرت هيفاء فيديو من تصوير اَخر مشهد، وعلقت: “المخرج كريم العدل.. ما في كلام بيوفيك حقك! أنا مبسوطة وفخورة إننا اشتغلنا مع بعض، وإني كنت تحت إشرافك الاحترافي! ما بنساك أبدا وأنت بقلبي. هالمسلسل عرفني على شخص صار مهم بحياتي ولأول مرة بتصير معي وبتتحول تجربة عمل لعشرة وارتباط قوي ألذ وأشطر وأهضم وأطيب مخرج شفته بحياتي”.

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وتابعت: “عشنا 7 شهور مع بعض، بلشنا كفريق عمل مصري، سوري، لبناني وما حدا فينا بيعرف التاني وخلصنا تصوير ونحنا عيلة كبيرة متعلقة ببعض بطريقة دافية وسحرية! يمكن لأنه الوقت الصعب والحلو إلى قطعنا فيه كان فيه كل شي، تعبنا سوا وأكلنا سوا وجعنا سوا وضحكنا سوا ونعسنا سوا بردنا كتير سوا وشوبنا كتير سوا! كل الناس تعبت واجتهدت، كلهم محترمين ومحترفين لدرجة مش عادية. اتعرفت على ممثلين رائعين صعب الواحد ينسى المواقف معهم، قديه الواحد فعلا بيكون فايته كتير لما هيك ناس ما يكونوا بحياته!”.

وأضافت: “إذا بدي أحكي بدي أكتب كتير لأعبر قديه أنا متأثرة إني أتعرفت عليكم وإنه انتهت الأيام اللي كنت شوفكم فيها كل يوم. أنا محظوظة إني مرقت بها لتجربة معكم”.

كما وجهت هيفاء الشكر للشركة المنتجة للمسلسل، وقالت: “شُكرًا أستاذ صادق الصباح على ثقتك واحتوائك وطيبة أخلاقك. وشُكرًا أنور الصباح لكرمك وتفهمك”.

مسلسل “أسود فاتح” يشارك في بطولته مع هيفاء وهبي كل من معتصم النهار، روجينا، شريف سلام، أحمد فهمي، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نورالدين، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.