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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مطربون يروجون للسياحة فى مصر بكليباتهم الجديدة.. تامر حسنى والهضبة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الفن هو القوى الناعمة"، جملة فى مظهرها بسيطة، لكنها تحمل في ثناياها الكثير من المعانى العميقة والمهمة، شاء من شاء وأبى من أبى، فهى حقيقة، لا يمكن إنكارها، ساهمت كثيرا فى تغيير التفاصيل بل وصلت إلى تعديل القوانين، لذلك فهى مؤثرة بما تقدمه، تعمل على تغيير الصورة الذهنية للدول، كما فعلت أمريكا بتصدير الكثير من الأمور للعالم من خلال أفلامها، لذلك يعد ما يتم تقديمه مهما للمساهمة فى تطوير الدولة أو تغيير صورتها.
وخلال الفترة الماضية قام عدد من نجوم الغناء بالمساهمة فى دعم السياحة المصرية من خلال كليباتهم الغنائية، والتى تم تصويرها فى أماكن تبرز جمال مصر، وبين الساحل والإسكندرية والأقصر والقاهرة ونيلها، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” هذه الأعمال.تامر حسنى ومحمود العسيلى
دويتو اختراع للنجمين تامر حسنى ومحمود العسيلى الذى تم تصويره فى مدينة العلمين الجديدة، والتى تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة المصرية لجعلها مدينة سياحية عالمية مليئة بالرفاهية والجمال.
اختار تامر هذه المدينة للتصوير فيها فى أولى تجاربه الإخراجية بمجال الكليبات للترويج لها سياحياً، وتقديم صورة جديدة على المشاهد، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.عمرو دياب
طرح الهضبة عمرو دياب أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، وهى أغنية فى حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور.
وظهر عمرو دياب، خلال كليب، في العديد من الأماكن السياحية في مصر، كما تواجد على مركب بنهر النيل وشارع المعز الدين الله الفاطمى، حيث أبرز جمال مصر المتأصل في حضارتها ومبانيها التاريخية.
يستعد المطرب إيهاب توفيق لتصوير كليب أغنية وطنية بعنوان "100 تحية" بمشاركة المطربتان آية خالد ونورهان المرشدى - نجمة برنامج ذا فويس - خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يصور مشاهده فى الأغنية فى شارع المعز لدين الله الفاطمى، وذلك بعد انتهاء تصوير المشاهد الخاصة للمطربتين آية ونورهان، والأغنية من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، وهندسة صوت إسلام غلاب، وإخراج فارس فهمى.
وتقول كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللى شيلها.. واللى فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميلها.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".على الحجار
انتهى المطرب على الحجار مؤخرا من تصوير كليب جديد يحمل اسم "ست الودع" فى محافظة الأقصر لدعم السياحة فى مصر، الأغنية من كلمات الشاعر محمد العسيري وألحان محمود صلاح، وهي أغنية باللهجة الصعيدية وشارك في الأغنية الفنان الحج ضوي، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.
مجد القاسم
يستعد المطرب مجد القاسم لتصوير أغنية باللهجة الصعيدى بعنوان "خال يا خال"، وهى من كلمات محمود شوقى، وألحان سيد راضى، وتوزيع باسم منير، وإخراج تامر حربى، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأيام المقبلة فى أسوان والأقصر، لدعم السياحة في مصر للعالم ككل.
وقال مجد لـ"الخليج 365"، إن الأغنية أهديها لأهل الصعيد، وقد سجلتها لأننى أحب الرتم الصعيدى، وأعشق نغمة هذه النوعية من الأغانى، فضلاً عن أن اللهجة نفسها مميزة.
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