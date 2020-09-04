شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي تكشف عن مهر والدتها.. وتعلق: أحلى قصص الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن مهرها الذي طلبته عائلتها عند زواجها من حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، في 22 نوفمبر 1970.

ونشرت أميرة حسن مختار، على حسابها والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر انستجرام، مهر والدتها وقيمة 25 قرشا، معلقة على الصورة التي نشرتها للمهر قائلة :" مهر مامي.. أحلى قصص الحب".



حساب الراحلة رجاء الجداوي على انستجرام

وفي وقت سابق، حرصت عائلة النجم الراحلة رجاء الجداوي، على إبراز مشاركتها الأخيرة في فيلم "توأم روحي"، حيث نشرت بعض الصور من ظهورها في الفيلم عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، اثناء حضور عائلتها لأحدي العروض الخاصة للفيلم مع طاقم العمل في الإسكندرية، وظهرت عائلة النجمة الراحلة وهي تتوسط طاقم عمل الفيلم في إحدى الحفلات الخاصة للفيلم في محافظة الإسكندرية، لتوجه الشكر لكل طاقم الفيلم وتهنئهم على نجاح الفيلم.

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