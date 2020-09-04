شكرا لقرائتكم خبر عن ميريت عمر الحريرى تكشف سبب الصورة التى جمعت أبناء أبطال فيلم "سكر هانم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميريت عمر الحريرى ابنة الفنان الراحل عمر الحريرى عن كواليس الصورة التى جمعت بين أحفاد أبطال فيلم "سكر هانم" والتى كانت بنفس ترتيب صورة لأبطال الفيلم، حيث قالت كان المخرج خالد جلال يقدم جزءا من فيلم سكر هانم فى عرضه الأخير "سينما مصر" والذى كان يعرض بمركز الإبداع وقام بدعوتنا ليكرم أهالى الفنانين، وعندما تواصل معى الفنان خالد جلال رتبت معه تكريم أحفاد سكر هانم وتواصلت معهم وجاءت فكرة الصورة من هنا .

وأضافت ميريت عمر الحريرى خلال لقائها ببرنامج معكم والتى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناةCBC ، أنها لم تكن تحب فيلم "سكر هانم" عندما كانت صغيرة وذلك لأن والدها الفنان عمر الحريرى يعرف عنه أنه شخص رزين جدًا وعاقل جدا على عكس ماظهر فى الفيلم ورأيت حينها أن دور أبى ساذج جدًا وليس رزين ولكن عندما فهمت فن التمثيل ودرسته تيقنت أن الكوميديا هى أصعب أنواع التمثيل وهنا أحببت الفيلم جدًا ورأيته بشكل مختلف تماما .

وقال الفنان عمر علاء الدين كمال الشناوى حفيد الفنان كمال الشناوى، تربيت على فيلم سكر هانم وعندما كنت طفل كنت أشاهد الفيلم باستمرار لدرجة أننى كنت أشاهده أربع أو خمس مرات فى نفس اليوم، وأضاف عمر جدى كمال الشناوى توفى فى عمر يناهز ٨٩ عاما وكنت أنا حينها أبلغ ٢٨ عاما، وكان جدى يعشق مشاهدة الأفلام الأجنبية، وبالرغم فرق السن الكبير بيننا إلا أننا كنا أصدقاء لدرجة كبيرة وكنت أنا اقرب حفيد له، وبدأت صداقتنا منذ كان عمرى ١٢ عاما، ولم نكن قريبين قبل ذلك السن لأن فيه جدى لا يحب الأطفال .