شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة من كواليس كليب أغنية "يا حبيبى" للنجم محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان، عبر حسابه بموقع إنستجرام، جمهوره بصورة من كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبى"، والمقرر أن يغنيها مع المطرب العالمى ميتر جيمس، وعرضها خلال الأيام المقبلة، والذى يقوم بتصويره فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلق قائلاً:" قريبا جدا أغنية يا حبيبى 2020".



محمد رمضان عبر حسابه بموقع تويتر

وفى وقت سابق، وجه الفنان محمد رمضان، الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعد منحة التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



محمد رمضان فى كواليس أغنية يا حبيبى

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه بموقع فيس بوك:" شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي".

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كما استغل الفنان محمد رمضان رحلته الخاصة لمدينة دبى الإماراتية، بصحبة أطفاله وعائلته، فى ممارسة بعض التمارين الرياضية داخل الطائرة الخاصة التى يستقلها، حيث ظهر فى مقطع فيديو شارك به متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يؤدى بعض التدريبات داخل حجرته الخاصة في الطائرة التي يستقلها متجهة إلى مدينة دبي.

وظهر رمضان وهو يقوم بتأدية التدريبات على ألحان أغنيته الشهيرة نمبر وان، وسرعان ما حصد عددا كبيرا من المشاهدات على الفيديو الذي نشره عبر حسابه منذ دقائق.