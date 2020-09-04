أصالة تفاجئ جمهورها وتحذف جميع صورها على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فوجئ جمهور الفنانة السورية أصالة، منذ قليل، بحذف جميع صورها من حسابها بموقع "إنستجرام"، دون سبب واضح.

وتزامنا مع حذف جميع منشورات أصالة من "إنستجرام"، نشرت النجمة السورية تغريدة لها عبر حسابها بـ"تويتر"، من كلمات أغنيتها الجديدة "ماعرفت أنطق"، جاء فيها: "ماعرفت انطق وانا اللي من سادات الحكي، والكلام اللي في قلبي في بحر صدري غرق، ودي احكي لو ثواني ودي همي يرتكي، كل ماجيت اتكلم كل حرف بي شرق".

ولم تتطرق أصالة للأمر عبر باقي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق جمهورها العديد من التكهنات، بينها أن يكون حسابها تعرض للاختراق.