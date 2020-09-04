فيديو| دوين جونسون يروي تجربته مع "كورونا": الإصابة بالفيروس أصعب من الإفلاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الممثل والمصارع الأمريكي دوين جونسون الشهير بـ"ذا روك" أنه أصيب بفيروس كورونا هو وجميع أفراد أسرته، ولكنهم تعافوا منه.

وروى "جونسون"، تجربته مع الفيروس من خلال مقطع فيديو، شاركه مع جمهوره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، جاء فيه: "أصبت أنا وزوجتي وابنتي بفيروس كورونا، ولكننا تعافينا الآن"، ووصف إصابته بأنها من أكبر التحديات وأصعب الأمور التي مرت عليهم كأسرة.

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وأضاف المصارع الأمريكي السابق: "على الرغم من إلتزامي وأسرتي بجميع الإجراءات الإحترازية، إلا إننا اصيبنا بالعدوى"، موضحًا: "معرفتنا بنتيجة الفحص كانت صدمة حقيقية قاسية، أن تأتي نتيجة فحصك لكورونا إيجابية مختلفة تماما عن إصابات العمل القوية، أو إجبارك على إخلاء المنزل أو حتى أن تكون مفلسا، وهي أوضاع مررت بها سابقا أكثر من مرة".

وأختتم حديثه موجهًا رسالة إلى جمهوره قائلًا: "إلبس الكمامة، فهذا هو السلوك الصائب".

من ناحية أخرى، اختار دوين جونسون، تأجيل تصوير فيلم المصارع العالمي الجديد Black Adam، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي كان من المقرر أن يبدأ تصويره خلال صيف هذا العام 2020.