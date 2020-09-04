توقف تصوير فيلم "باتمان" الجديد بعد إصابة روبرت باتينسون بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إصابة النجم العالمي روبرت باتينسون، بفيروس كورونا، ما أدى إلى توقف تصوير أحدث أفلام "باتمان"، الذي يقوم ببطولته.

وحسبما ذكرت مجلة "هوليوود ريبورتر"، فإن الاختبارات أثبتت إصابة "باتينسون"، بالفيروس.

جدير بالذكر أن شركة "ورانر براذرز"، المنتجة للفيلم، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة أحد أبطال الفيلم بفيروس كورونا، دون الكشف عن اسمه.

فيلم "ذا باتمان"، تم استئناف تصويره مؤخرًا بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا.