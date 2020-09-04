تراند اليوم : تفاصيل مرض الفنان الشاب علي الطيب وتطورات حالته الصحية

كشف الفنان علي الطيب آخر تطورات حالته الصحية، بعدما أجرى ثلاث عمليات جراحية مؤخرًا لعلاج قطع الرباط الصليبي، الذي أصيب به في عام 2019.

ونشر علي مقطع فيديو من داخل صالة الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع وتطبيق Instagram وعلق عليه كاتباً:”عدت سنه على العملية، وفات الكثير من العلاج و التأهيل وباقي القليل.. دعواتكم”.

كما كشف علي تفاصيل مرضة والمراحل التي مر بها، فنشر صورة مع طبيبه المعالج وكتب عليها:”eltayeb.official’s

د / أحمد رزق إسم على مسمى لأنه فعلا رزق جميل من ربنا ليه..

لأنه وقت الإصابة لفيت لفه كبيره و اللي يقولي لازم تعمل عمليه الصبح و اللي يشخصني من غير إشاعة رنين و برضه يقولي عمليه في أسرع وقت.. لحد ما ربنا كرمني بإني أصبر و رجلي الورم و التيبث يهدى شويه و نعمل الرنين و نتطمن بعد ما كشفت عند د مجدي عبدالعزيز و حذرني حتى لما اعمل رنين لازم ابدأ علاج طبيعي على الأقل ٣ شهور عشان لو هنحتاج عمليه لازم الرجل تتفرد و تتني و تعدي ال ٩٠ درجه عشان ده مهم قبل العمليه و بالفعل بدأت علاج طبيعي و عملت الرنين و وقتها كنت بتطمن على صديقي سعد سمير بعد عمليته و هو في ألمانيا و عرفته حالتي و رشحلي ٤ دكاتره متخصصين في الرباط الصليبي و الإصابات الرياضيه كان من ضمنهم د أحمد رزق و أخدت ميعاد و روحتله العياده و بكل أمانة قاللي كل اللي د مجدي عبدالعزيز قاله صح و سواء هتعملها معاه أو مع أي دكتور لازم نكمل علاج طبيعي لغاية ما رجلك تكون جاهزه للعمليه عشان تسهل عليك فترة التأهيل و العلاج بعد العمليه و زي ما تقولوا كده من كتر ما هو إنسان و مريح و عيادته أقرب لأن الحركه و التنقل من مكام لمكان على الأقل في أول كم شهر مؤلمه و صعبه و اللي عدى بالتجربه دي أو ما شبه هيفهمني أكتر.. المهم حددنا ميعاد العمليه بعد أول ٣ شهور من العلاج الطبيعي في عيادة دكتور حسام الإبراشي بإشراف د أحمد مطر و فريق طبي من دكاترة و كباتن تأهيل هحكي عنهم و عن شطارتهم و روحهم الحلوة اللي صبرتني كتير في الرحله دي في بوست لوحده عشان دي بقت عشرة عمر.. الأهم يوم العملية اللي هو زى اليومين دول بعد ما عملتها و بدأت افوق من البنج كنت حاسس ان في تقل في ركبتي بوزن قالب رصيف و فجأه العضله الأمامية بقت رجل عيل ١٠ سنين. و لما بفهم منه ليه الآلم واصل لكده و مش قادر استحمله و ليه في كذا فتحه في ركبتي..

قاللي احنا الهدف كنا بنعمل القطع الكامل في الأمامي و اكتشفت ان الرباط الجانبي الداخلي فيه مشكله فا ظبطناه و الغضروف فيه مشكله فا عملناه بدل ما تقابلنا المشاكل دي قدام و نضطر نفتح تاني و نعملهم من جديد.. في اللحظه دي و في عز ما أنا بتعذب تأكدت ان ده من كرم و رزق ربنا ليه إني أتعامل معاه لأن كمان هو مطلبش مني أي زياده في التفاصيل المادية رغم ان ده من حقه.. و بصراحه أنا كنت متردد اني اكتب البوست ده بس في نفس الوقت حسيت ان ده أقل كلام يتقال في حقه و بشكرك على أمانتك و ضميرك في مهنتك و أسلوبك المحترم ربنا يبارك لك و يكرمك دايما و يكتب لك في كل خطوه نجاح و خير كبير.

شكرا د/أحمد رزق

و شكرا د / أحمد حسين الدكتور المساعد..

كل التقدير والاحترام “.

يشار إلى أن على الطيب، شارك في الموسم الرمضاني 2020 في مسلسل “ونسني”، من بطولة أحمد سلطان، وحازم إيهاب، ومحمود الليثي، وسارة درزاوي، وبسنت شوقي، وهنا غنيم، وعبير منير، وأسامة عبد الله، مع ظهور خاص للفنانة حنان سليمان، والفنان سامي مغاوري، وهو من إنتاج حسن عسيري، وسيناريو وحوار تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.