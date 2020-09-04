تراند اليوم : خبر محزن لعشاق أبو العروسة .. مافيش جزء تالت – تفاصيل

بعد سؤاله المتكرر عن وجود جزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” بعد النجاح الكبير الذى حققته الأجزاء السابقة.

قال مخرج العمل كمال منصور، بأنه لن يكون هناك جزء ثالث خاصة انه لم يحصل بعد على باقى مستحقاته من إبراهيم حمودة منتج العمل هو وآخرين من فريق المسلسل سواء النجوم او الفنيين وراء الكاميرات.

وأوضح حمودة انه لم يحصل على باقى مستحقاته المادية وأنه حاول التواصل مع المنتج بشكل ودى لفترة طويلة تجاوزت العام والنصف ولكنه كان دائم التهرب منه.

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وأضاف كمال منصور بشكوى لنقابة السينمائين ضد منتج ابو العروسة لتهربه من دفع باقى مستحقاته المالية عن العمل.

وعلى هذا سيتم تصعيد الموقف الفترة القادمة من قبل باقى فريق عمل المسلسل الذين لم يحصلوا على حقوقهم المادية بعد وسيتم تقديم شكواهم الى النقابة ضد منتج العمل.

مسلسل “أبو العروسة” من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.