تراند اليوم : تساؤلات عن سفر بسمة وهبة للعلاج خارج مصر .. والأخيرة ترد

ردت الإعلامة بسمة وهبة عن التساؤلات التي وصلت لها حول سبب سفرها للعلاج خارج مصر.

وأوضحت بسمة وهبة أنها تعاني من حالة ناردة لم تتواجد مثليها في مصر بشكل كبير، ولذلك هي تضطر للجوء خارج البلاد للعلاج.

وأضافت بسمة وهبة أنها كانت تتمنى أن تتواجد وسط عائلتها أثناء العلاج، لكن مرضها مختلف.

كما أعلنت بسمة وهبة أنها تعاود فتح مطعمها الخاص بعد غلقه منذ جائجة كورونا مع خصم خمسون في المئة للنساء وعشرون في المئة للرجال.

كانت بسمة وهبة قد نشرت قبل أيام صورة في الطائرة، معلنة سفرها للعلاج، وعلّقت كاتبة: اللهم ارچعني مجبورة الخاطر ويسر لي الخير، وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم”.