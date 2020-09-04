فن ومشاهير

تراند اليوم : تساؤلات عن سفر بسمة وهبة للعلاج خارج مصر .. والأخيرة ترد

0 نشر
Amiraali 0 تبليغ

Advertisements

ردت الإعلامة بسمة وهبة عن التساؤلات التي وصلت لها حول سبب سفرها للعلاج خارج مصر.

وأوضحت بسمة وهبة أنها تعاني من حالة ناردة لم تتواجد مثليها في مصر بشكل كبير، ولذلك هي تضطر للجوء خارج البلاد للعلاج.

وأضافت بسمة وهبة أنها كانت تتمنى أن تتواجد وسط عائلتها أثناء العلاج، لكن مرضها مختلف.

كما أعلنت بسمة وهبة أنها تعاود فتح مطعمها الخاص بعد غلقه منذ جائجة مع خصم خمسون في المئة للنساء وعشرون في المئة للرجال.

كانت بسمة وهبة قد نشرت قبل أيام صورة في الطائرة، معلنة سفرها للعلاج، وعلّقت كاتبة: اللهم ارچعني مجبورة الخاطر ويسر لي الخير، وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم”.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا