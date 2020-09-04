تراند اليوم : آسر يس :” الواحد من غير دعا والدته بيحس أنه متعري”

نشر الممثل المصري ​آسر يس عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بوالدته، إذ أعرب من خلالها عن حبه الكبير لها وتعلقه بها.

وعلّق على الصورة بالقول:”حقيقة.. الواحد من غير دعا أمه بيحس أنه متعري”.

يشار إلى أن أحدث أعمال ياسين والذي عرض مؤخراً، فيلم “صاحب المقام”، والذي قام ببطولته إلى جانب الممثلين يسرا، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، إبراهيم نصر، من كتابة إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.