شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما يجب معرفته عن ألبوم سيكس ناين الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من عشاقى مغنى الراب الشهير سيكس ناين "Tekashi 6ix9ine" إطلاق ألبومه الجديد الذى يحمل "Tattle Tales"، والذى سيحمل الكثير من المفاجآت لكل المعنيين بموسيقى وغناء الراب، حيث أصبح سيكس ناين خلال الفترة الماضية أحد أهم إيقونات الغناء علي الساحة و ذلك بعد ان حققت أغنياته نجاحات ملحوظة وأرقام قياسية لا يمكن تجاهلها .

متي يتم إطلاق ألبوم " Tattle Tales" ؟

أكد نجم الراب الشهير سيكس ناين أنه سيطلق ألبومه الغنائى الذى وصفه بـ " المثير" اليوم الجمعة.



سيكس ناين

كم أغنية يضمها البوم " Tattle Tales" ؟

يحتوي البوم " Tattle Tales " علي 13 أغنية تعاون سيكس ناين من خلالها مع عدد من أهم و أشهر نجوم الراب الذي أكد أنهم سيكونوا بمثابة مفاجأة فور اطلاق الالبوم ، و قد أشار النجم الشهير أن الالبوم احتاج الكثير من المجهود و التركيز ليظهر بشكل مشرف و متميز ويناسب كل محبيه .

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من أشهر نجمة تعاون معها سيكس ناين في ألبومه الجديد ؟

تعاون سيكس ناين مع نجمة الراب الشهيرة نيكي ميناج في أغنية " Trollz" والتى أطلقها مؤخرا وحققت نجاح مذهل فور إطلاقها، والاغنية هي واحدة من أغنيات الالبوم الجديد .

واستطاع كليب أغنية " Trollz" الذي جمع سيكس ناين و نيكي ميناج أن يحصد 55 مليون مشاهدة في يوم واحد من إطلاقه علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب ".



ميناج و سيكس ناين

كم أغنية " سينجل " اطلقها سيكس ناين من ألبومه الجديد ؟

اطلق نجم الراب الشهير سيكس ناين 4 أغنيات من ألبومه الجديد و ذلك خلال الفترة الماضية ، حيث اطلق أغنية "Gooba" مايو الماضي ، ثم اطلق "Trollz" فى يونيو الماضي ، و اطلق أيضا أغنية "Yaya" في يوليو الماضي ، ثم أغنية "Punani" أغسطس الماضى.