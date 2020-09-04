شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يدشن صفحاته على السوشيال ميديا.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان عمرو عبد الجليل عن تدشينه لثلاثة حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهم "إنستجرام"، "فيس بوك"، "تويتر"، حيث نشر مقطع فيديو على هذه الصفحات بعدما تعرض لعدة مشاكل بسبب الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه.

وقال عمرو عبد الجليل في بيان صحفي، إنه أصبح يمتلك لحسابات حقيقية الأن على السوشيال ميديا، نافيًا أن يكون له من قبل أي حساب يحمل اسمه، كما نفى ما تداولته هذه الصفحات من بعض التعليقات التي تحدثت على لسانه بشكل غير حقيقي.

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وأكد عبد الجليل، إلى أنه أصبح يمتلك الحسابات على كلا من فيس بوك وإنستجرام وتويتر، بعدما كان قد ابتعد عن هذه المواقع لعدم رغبته في ذلك، إلا أنه قام بتدشينهم بعدما وجد العديد من الصفحات المجهولة التي تزج باسمه في أمور غير صحيحة.

في جانب آخر يجسد الفنان عمرو عبد الجليل دور مدير بنك خلال أحداث فيلم "الخطة العامية"، للنجمين على ربيع وتوتة – محمد عبد الرحمن، ويساعدهم على سرقة البنك الذي يعمل فيه خلال الأحداث، ويبدأ فى تكوين تشكيل عصابى من ثلاث أشخاص على ربيع وتوتة وغادة عادل، ويدعوا أنهم مكفوفون، وتتوالي الأحداث في إطار كوميدي، والفيلم من إخراج معتز التوني، تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.