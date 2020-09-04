شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح كليب أغنية "ده لو اتساب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم الكبير عمرو دياب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" كليب أغنيته "ده لو اتساب" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران"، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندى. Advertisements ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيا، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية، وذلك على شواطيء الساحل الشمالي. ومن ناحية أخرى مازالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الآخر حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من ٧ ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها. وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي

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