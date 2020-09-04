شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة النجم روبرت باتينسون بفيروس كورونا تتسبب في تعليق تصوير أحدث أفلام "باتمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن النجم العالمي روبرت باتينسون أصيب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ما جعل شركة "وارنر براذرز" تقرر وقف تصوير أحدث أفلام "باتمان".

وأظهرت نتائج تحليل اختبار كورونا للفنان روبرت باتينسون، إيجابيته للفيروس، ما دفع صناع أحدث أفلام "باتمان" إلى تعليق التصوير في المملكة المتحدة، وفقًا لما ذكره موقع "variety".

وجاء ذلك بعدما أكدت شركة "وارنر براذرز"، الخميس، تعليق تصوير أحدث أفلام "باتمان"، بسبب إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا المستجد، إلا أنها لم توضح هوية الشخص المصاب بالفيروس التاجي، لكن متحدث باسم الشركة قال إن الشخص المصاب تم عزله حاليا وفقا للبروتوكولات الصحية المعمول بها.

وفي وقت سابق، قال النجم روبرت باتينسون إن جون ديفيد واشنطن، النجم المشارك في فيلم "تينيت"، ساعده في الحصول على الشكل المناسب لـ "باتمان"، ومن جانب آخر يتاح فيلم "تينيت" لأول مرة فى الخارج فى أكثر من 70 دولة بدءً من 26 أغسطس، تليها مدن أمريكية مختارة فى 3 سبتمبر قبل عطلة عيد العمال الطويلة حسبما، أكد موقع ‏hollywoodreporte.

وكانت قررت شركة ‪Warner Bros، تأجيل فيلم‪ TENET للمخرج العالمي كريستوفر نولان، لمرة أخرى، لأجل غير مسمى، بعد أن تم تحديد يوم 12 أغسطس القادم لعرضه فى صالات السينما العالمية.

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وكان الفيلم قد تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات حتى حصل على توقيت 12 أغسطس المقبل، وهو ما لم يكتمل بحسب ما أعلنت شركة الإنتاج منذ قليل.

وفى تصريحات نقلها صحيفة فاريتي، لـ توبي إميريش، رئيس مجلس إدارة ‪Warner Bros، قال: "سنشارك تاريخ إصدار فيلم ‪Tenet، قريباً في 2020"، مضيفاً "كانت أهدافنا طوال هذه الفترة هي ضمان أعلى احتمالات النجاح لأفلامنا مع الاستعداد أيضًا لدعم شركاء المسرح لدينا بمحتوى جديد بمجرد أن يتمكنوا من إعادة فتحه بأمان".

العمل من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف.