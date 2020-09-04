شكرا لقرائتكم خبر عن نور وكنزى ابنتا عمرو دياب فى ظهور نادر لهما على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت كنزي عمرو دياب جمهورها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع إنستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة شقيقتها نور عمرو دياب في أحدث ظهور لهما، حيث استخدمت كنزي "فلتر" الفراشات فى مقطع الفيديو خلال ظهورهما النادر معا.



كنزي عمرو دياب برفقة شقيقتها

ويأتي ذلك بعد أيام من تصدر نور عمرو دياب التريند على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر صورة لها في مرحلة الطفولة، حيث عبرت الفنانة شيرين رضا، عن اشتياقها لابنتها نور عمرو دياب، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورتين الأولى تجمعها بابنتها خلال فترة الطفولة وأخرى لابنتها وهى صغيرة، صحبتها بتعليق " Miss my Noonoo".

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نور عمرو دياب مع شقيقتها كنزي



نور وكنزي ابنتي عمرو دياب

وفى صورة أخرى، ظهرت نور عمرو دياب، خلال الصورة التى تنشر لأول مرة وهى تتوسط أمها شيرين رضا، وزوجة أبيها الثانية زينة عاشور، فى إحدى المناسبات الاجتماعية.

وكانت الفنانة دينا الشربينى عبرت هى الأخرى عن اشتياقها إلى نور عمرو دياب، ابنة الهضبة، حيث نشرت صورة نور وهى طفلة بينما يحملها والدها، وشاركت دينا الصورة مع الجمهور عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها "Miss my Noonoo" وبعد دقائق ردت عليها نور، بنشر صورة لدينا عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها "Miss my Dina Elsherbiny" .