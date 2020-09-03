هيفاء وهبي تغازل زميلها في "أسود فاتح": بحبك كتير

غازلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي زميلها في مسلسل "أسود فاتح" الفنان المصري صبري فواز، بكلمات رقيقة عبر حسابها على موقع "أنستقرام".

ونشرت هيفاء صورة تجمعها بفواز وأرفقتها بتعليق: "إنسان راق وممثل رهيب، انبسطت كتير بالتمثيل معك أستاذ صبري فواز، بحبك كثير على عكس قصتنا بالمسلسل".

وأعلنت هيفاء مؤخرا الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، ونشرت عبر "أنستقرام" أيضاً فيديو من آخر يوم تصوير لطاقم العمل.

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وعلقت على الفيديو قائلة: "أحلى فركش وأغلى ناس على قلبي"، وذلك بعد تعطل تصويره لأكثر من مرة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وانفجار بيروت الكارثي.

وتظهر هيفاء خلال أحدث العمل بدور "رانيا خطاب" وهي امرأة من أكبر عائلات "خطاب" أصحاب الشركات والمصانع وتصدير المواد الغذائية، وعندما ينحدر بها الحال تلجأ إلى زاهر صدقي (ناصر سيف)، صاحب أكبر قناة فضائية لعمل شركة مشتركة بينهما.

المسلسل من بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.