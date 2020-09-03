الخليج 365الخميس 2020/9/3 11:54 م بتوقيت أبوظبي
غازلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي زميلها في مسلسل "أسود فاتح" الفنان المصري صبري فواز، بكلمات رقيقة عبر حسابها على موقع "أنستقرام".
ونشرت هيفاء صورة تجمعها بفواز وأرفقتها بتعليق: "إنسان راق وممثل رهيب، انبسطت كتير بالتمثيل معك أستاذ صبري فواز، بحبك كثير على عكس قصتنا بالمسلسل".
وأعلنت هيفاء مؤخرا الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، ونشرت عبر "أنستقرام" أيضاً فيديو من آخر يوم تصوير لطاقم العمل.
وعلقت على الفيديو قائلة: "أحلى فركش وأغلى ناس على قلبي"، وذلك بعد تعطل تصويره لأكثر من مرة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وانفجار بيروت الكارثي.
وتظهر هيفاء خلال أحدث العمل بدور "رانيا خطاب" وهي امرأة من أكبر عائلات "خطاب" أصحاب الشركات والمصانع وتصدير المواد الغذائية، وعندما ينحدر بها الحال تلجأ إلى زاهر صدقي (ناصر سيف)، صاحب أكبر قناة فضائية لعمل شركة مشتركة بينهما.
المسلسل من بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تغازل زميلها في "أسود فاتح": بحبك كتير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.