بعد شائعة عودته لوالدة ابنه.. أحمد فلوكس: أنا متجوز شُغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حسم الفنان أحمد فلوكس، الجدل المثار حول عودته لوالدة ابنه "سيف"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "الجواز إشهار".

وأضاف "فلوكس": "إن شاء الله لما أتجوز أكيد هعلن لأن الجواز إشهار، حاليا أنا متجوز شغلي ومستقبلي".

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وانتشرت العديد من الأخبار في الفترة الأخيرة، تفيد بعودة فلوكس لزوجته الأولى، كما أُشيع أيضًا ارتباطه بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي.

من ناحية أخرى، سلم فلوكس أول 10 حلقات من مسلسله الجديد "سفينة نوح"، الذي تنتجه شركة إنتاج يملكها وتحمل اسم "هالك ستوديوز".

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.