بينها "Phantom".. أفلام سهرة الخميس على القنوات الفضائية

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم 3 سبتمبر:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الأكشن White House Down، إنتاج عام 2013، بطولة تشانينج تيتوم، جيمي فوكس، ماجي جيلنهال، جوي كينج، ومن إخراج رولان إيميريش.

وتدور أحداثه حول ضابط شرطة مكلف بحماية ابنة الرئيس الأمريكي من بعض المسلحين الذين يحاولون اقتحام البيت الأبيض.

أما في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، تعرض القناة Patriots Day، إنتاج عام 2016، بطولة مارك والبيرج، كيفين بيكون، ميشيل موناجان، إخراج بيتر بيرج.

تدور أحداث الفيلم في أعقاب هجوم إرهابي شنيع، ينضم رقيب الشرطة تومي سوندرز إلى الناجين الشجعان وأول المستجيبين والمحققين في سباق مع الزمن للقبض على الإرهابيين قبل تنفيذهم لعملية أخرى.

MBC Max

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم الكوميديا This Is the End، إنتاج عام 2013، بطولة جيمس فرانكو، جونا هيل، سيث روجن، جاي باروتشيل، داني ماكبرايد، ومن إخراج وكتابة سيث روجن وايفان جولدبرج.

تدور أحداث الفيلم، عندما يجد ستة أصدقاء أنفسهم محاصرين في أحد المنازل، بعد سلسلة من الأحداث الغريبة والكارثية التي دمرت لوس أنجلوس، وفي خضم نقص الإمدادات واكتشاف حقيقة ما يحدث في الخارج فضلا عن المعاناة من العزلة، تتصاعد التوترات في إطار كوميدي مهددة بتمزيق الصداقات.

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم The World's End، إنتاج عام 2013، بطولة سايمون بيج، نيك فروست، بادي كونسيدين، مارتن فريمان، إدي مارسان، روزاموند بايك، ومن إخراج إدجار رايت.

تدور أحداث الفيلم، حول خمسة أصدقاء منذ الطفولة لم يروا بعضهم البعض منذ عشرين عامًا، يجتمعون مجددًا ليحاولوا القيام بجولة جنونية لزيارة الحانات، ومع سعيهم للتصالح مع الماضي والحاضر، يدركون أن الصراع الحقيقي يكمن من أجل المستقبل ليس مستقبلهم فحسب وإنما مستقبل البشرية بأسرها.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم الأكشن Mission impossible: ghost protocol، إنتاج 2011، بطولة توم كروز، باولا باتون، جيرمي رينر، سايمون بيج.

الفيلم هو الجزء الرابع من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة، وتدور أحداثه حول "إيثان"، العميل المتخفي هو وفريقه بعد أن هزت هجمات إرهابية الكرملين وأدت إلى توريط وكالة "آي إم إف"، الآن على الفريق السعي بكل الطرق لإثبات براءتهم.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم الأكشن Phantom، إنتاج عام 2015، بطولة سيف علي خان، كاترينا كيف، ومن إخراج كبير خان.

تدور أحداث الفيلم، عقب الهجمات الإرهابية المتكررة على الهند، ينتاب الشعب الهندي شعور بالضعف والغضب، وعند القبض على العميل الذي يخطط للهجوم على الهند، يتكفل رئيس وكالة الأمن في الهند وفريقه بإعادة الأمور إلى نصابها.