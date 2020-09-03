بعد لقاء ماكرون بها.. تاريخ أيقونة الصوت اللبناني ماجدة الرومي

بحث الملايين من جماهير الوطن العربي على أيقونة الصوت اللبناني ومطربة المثقفين كما يلقبها البعض ماجدة الرومي، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لقاء رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بها في قصر الصنوبر ببيروت خلال زيارته للبنان احتفاءً بالذكرى المئة لتأسيسه، وبحث سبل الدعم الذي وعد بها للمساهمة في إعادة إعمار البلاد من جديد بعد الخسائر التي لحقت به من انفجار مرفأ بيروت.

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وحرك كلام ماجدة الرومي عن احوال البلاد في لبنان مشاعر ماكرون الذي تأثر حتى دمعت عيناه وعانقها وقال لها "ستكونون بخير"، نسبًا للشعب اللبناني بأكمله.

نشأة ماجدة الرومي

ولدت ماجدة الرومي 13 ديسمبر 1956، في كفرشيما بـ لبنان، بمنزل يعشق الموسيقى ويحترم الفن ويقدره، فوالدها الموسيقار الشهير في العالم العربي اللبناني حليم الرومي، والذي كان أحد أسباب انطلاق "جارة

القمر" وصوت لبنان السيدة

كانت نشأتها في منزل فني تأثير كبير على ميولها، فتأثرت بشكل كبير بكبار المطربين بمحيط الوطن العربي وعلى رأسهم الملحن المصري الكبير محمد عبد الوهاب وسيدة الشرق أم كلثوم، بجانب عبد الحليم حافظ وأسمهان ووديع الصافي و فيروز وليلى مراد، ولفتت طبقة صوتها انتباه ابن عمها رايموند صدفي، الذي أكد أن لديها صوت استثنائي وإن الاهتمام بها واحترافها الغناء قد يجعلها تلمع في سماء الفن العربي بشكل فريد ومميز.

كان صوتها منذ طفولتها له طابع خاص فكل من يسمعها تغني يطلب منها المزيد، وكان أوّل تسجيل غنائي لها هو ترتيل كنيسة حفظته عند الروم الكاثوليك بعنوان "ميلادك".

رفض الغناء ثم القبول

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واجهت الرومي في بداية حياتها

أزمة كبيرة لرفض والدها وقدوتها لفكرة اقتحامها مجال الغناء، وبعد فترة وافق وسمح لها باطلاق العنان لموهبتها، فساعدها ابن عمها للمشاركة في البرنامج صاحب الشهرة الأكبر بلبنان وقتها وهو"استديو الفن"، وكسبت قلوب لجنة التحكيم وادهشتهم بصوتها وأدائها الجميل وتم منحها المركز الأول.

تمكنت ماجدة الرومي ببداية مشوارها الفني خلق شعبية جماهيرية عريضة ذات ذوق رفيع في الغناء، وتعاونت مع كبار الملحنين والشعراء، ومن بين ابرز أغانيها: كلمات، كن صديقي، وعدتك، خدني حبيبي، كن حبيبي، عم بحلمك يا حلم يا لبنان، نشيد الزفاف، الجريدة، وغيرها من الأغاني المميزة، كما شاركت في عدة أعمال سينمائية منها، البطولة المطلقة للفيلم السينمائى "عودة الإبن الضال".

الجوائز

حصلت الرومي على العديد من الجوائز والتكريمات منها الدرع من الجمعية الوطنية الفرنسية، وسام الإستحقاق من نقابة الصحفيين المصرية، درع التكريم من الملكة نور الحسين، درع الشرف من وزارة الثقافة السورية.

زواج ماجدة الرومي

تزوجت فى عام 1979 من انطوان دفونى وأنجبت منه هلا ونور، ولكن بعد 20 عاما تقريبًا من الزواج انفصلت عنه انفصلت عن زوجها بعد زواج دام أكثر من 20 سنة.